Bayern aplasta 8-1 al Wolfsburg y se aleja 11 puntos en la cima de la Bundesliga

Michael Olise anotó dos veces y el Bayern Munich inició el año goleando el domingo 8-1 al Wolfsburg con seis goles en la segunda mitad para alejarse 11 puntos en la cima de la Bundesliga.

Olise, Harry Kane y Luis Díaz desmantelaron la defensa del Wolfsburgo en una demostración de dominio que deja al Bayern firmemente en camino de defender el título en solo el 16mo partido de la temporada de 34 juegos.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, se mostró complacido de que sus jugadores no bajaran el ritmo.

"Son estos momentos en los que es cinco, seis, 7-1, y siguen corriendo, siguen presionando y siguen intentando marcar goles", dijo a la emisora DAZN. "Tengo que decir que me gusta eso".

En temperaturas heladas para el primer partido del Bayern desde el receso de invierno, Olise consiguió un doblete y Kane y Díaz uno cada uno, junto con goles de los suplentes Raphael Guerreiro y Leon Goretzka, y dos autogoles del Wolfsburg.

El Bayern solo tuvo dos momentos de nerviosismo en todo el partido. El primero fue el gol de Dzenan Pejcinovic para el Wolfsburgo a los 13 minutos, que igualó el marcador a 1-1 después de que el lateral derecho Konrad Laimer fallara una intercepción.

El otro fue un breve susto por lesión para Kane, quien necesitó tratamiento después de ser golpeado en el tobillo por el defensor Moritz Jenz a mitad de la primera mitad, pero pronto volvió a la acción.

Fue la goleada más amplia del Bayern en la Bundesliga desde que Kompany asumió antes de la temporada 2024-25. Su equipo ha anotado la notable cifra de 63 goles en 16 partidos de liga esta temporada, casi cuatro por partido, y solo ha concedido 12.

El Bayern no ha perdido un partido de la Bundesliga desde marzo y sigue siendo el único equipo invicto en cualquiera de las cinco ligas más grandes de Europa. El Wolfsburg está en el puesto 14, tres puntos por encima de la zona de descenso, en una temporada problemática.

Los rivales más cercanos del Bayern tuvieron dificultades este fin de semana, ya que el Borussia Dortmund, que es segundo, empató 3-3 con el Eintracht Frankfurt, el Bayer Leverkusen perdió 4-1 ante el Stuttgart y el partido del Leipzig fue pospuesto debido a la nieve.

También el domingo, el lateral de Estados Unidos Joe Scally anotó su primer gol desde 2023 cuando el Borussia Moenchengladbach venció 4-0 al Augsburg. El Gladbach subió dos lugares al décimo después de ganar en casa por solo la segunda vez esta temporada.

___

