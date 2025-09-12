Barcelona: Hansi Flick podrá estar en el banquillo para el debut de Champions contra Newcastle

El entrenador del Barcelona Hansi Flick estará en el banquillo para el partido inaugural de la Liga de Campeones de su equipo en Newcastle la próxima semana después de que la UEFA redujo el viernes su castigo por mala conducta.

Flick y su asistente Marcus Sorg recibieron suspensiones de un partido por "violar las reglas básicas de conducta decente" en la eliminación del Barcelona en la semifinal contra el Inter de Milán la temporada pasada.

En un frenético desenlace, el Barcelona perdió 4-3 al cabo de una prórroga en San Siro, quedando eliminado con un marcador global de 7-6.

Esas sanciones fueron aplazadas el viernes por un período de prueba de un año tras las apelaciones a la UEFA.

El Barcelona debutará el jueves con una visita a Newcastle.

La UEFA dijo que las multas de 20.000 euros (23.450 dólares) para Flick y Sorg fueron confirmadas por su comité de apelaciones.

___

