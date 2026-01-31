Bane lidera la remontada del Magic en el último cuarto para vencer 130-120 a los Raptors

Desmond Bane anotó 16 de sus 32 puntos en el último cuarto para ayudar al Magic de Orlando a superar un déficit de 13 unidades para vencer el viernes 130-120 a los Raptors de Toronto.

Paolo Banchero añadió 20 tantos, diez rebotes y seis asistencias para Orlando. Wendell Carter Jr. sumó 23 puntos y siete rebotes, y Anthony Black tuvo 25 unidades y seis asistencias en la segunda victoria consecutiva del Magic después de cuatro derrotas seguidas.

Brandon Ingram anotó 35 puntos para los Raptors, que llegaron a liderar por hasta 14 al final del tercer cuarto y buscaban su quinta victoria consecutiva como visitantes. Scottie Barnes terminó con 19 puntos, nueve rebotes, seis asistencias y cuatro bloqueos.

Ingram y Barnes anotaron casi todos los tiros en una racha de 19-8 que cerró el tercer cuarto con los Raptors liderando 99-86.

Bane encestó tres tiros consecutivos, incluyendo un par de triples, en un estallido en el último cuarto que ayudó al Magic a despegarse de un empate 104-104.

Los cinco titulares de Toronto anotaron en cifras dobles y Ja'Kobe Walter salió del banquillo para anotar 13 puntos.

