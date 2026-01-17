Harden lleva a Clippers a vencer 121-117 a Raptors en tiempo extra con 31 puntos y 10 asistencias

James Harden anotó 31 puntos y repartió diez asistencias, Jordan Miller sumó 19 unidades y los Clippers de Los Ángeles extendieron su racha de victorias a cinco juegos al vencer 121-117 a los Raptors de Toronto en tiempo extra el viernes por la noche.

Ivica Zubac tuvo 16 tantos y 14 rebotes, Cam Christie anotó 16 y Kris Dunn sumó 15 mientras los Clippers ganaron por duodécima vez en 14 juegos desde que comenzaron la temporada 6-21.

Scottie Barnes de Toronto anotó 24 puntos y Brandon Ingram tuvo 19.

Los Clippers tienen un récord de 7-14 como visitantes. Han ganado cuatro de sus últimos cinco juegos fuera de casa.

Kawhi Leonard se perdió la única visita de su equipo en la temporada regular a Toronto debido a un esguince en el tobillo derecho. Leonard ganó el campeonato de la NBA en 2019 con los Raptors.

Los Raptors perdieron por segunda vez en 21 juegos cuando lideraban después de tres cuartos.

Toronto tenía ventaja de 109-101 con 3:35 restantes en el tiempo reglamentario, pero falló seis tiros consecutivos mientras Harden forzaba el tiempo extra con una racha personal de 8-0. Harden hizo cuatro tiros libres consecutivos para comenzar el tiempo extra.

Harden acertó diez de 27 y terminó dos de 15 desde la línea de tres puntos. Fue nueve de diez en la línea de tiros libres.

Barnes anotó con 55 segundos restantes en el tiempo extra para dejar el juego a un punto antes de que Harden respondiera con un tiro en suspensión.

Jamal Shead de Toronto tuvo 15 puntos y un récord personal de 13 asistencias. Ochai Agbaji y Gradey Dick anotaron cada uno 15 puntos y Sandro Mamukelashvili tuvo 13.

