Sandy Alcántara abrió y cerró juegos en 2026. Los Marlins podrían seguir la tradición

El dominicano Sandy Alcantara realizó el primer lanzamiento de la temporada 2026 de los Marlins de Miami y, en un giro sorprendente —pero apropiado—, el as de los Marlins y rostro de la franquicia también hizo el último.

Alcantara lideró las Grandes Ligas con 214 entradas lanzadas y consiguió tres salvamentos en tres apariciones como relevista en el tramo final. Manifestó que quiere seguir lanzando para los Marlins, y demostró que puede hacerlo al recuperar su nivel esta temporada tras la cirugía Tommy John que lo dejó fuera en 2024 y afectó su rendimiento el año pasado.

Terminó 13-11 esta temporada con una efectividad de 3,87 en 33 aperturas.

“Estoy listo”, comentó Alcantara después de trabajar una novena entrada sin hits contra Atlanta, equipo con boleto a los playoffs, el domingo. “Después de una mala temporada el año pasado, no estaba muy bien. Terminé fuerte, terminé sano”.

Los Marlins deberán decidir si ejercen la opción del club de 21 millones de dólares de Alcantara para la próxima temporada, pero el presidente de operaciones de béisbol, Peter Bendix, evitó hablar del contrato del jugador con más tiempo en el equipo en una comparecencia el martes.

“Con cualquier tema sobre movimientos de jugadores, no sé exactamente qué va a pasar y no me gusta especular al respecto,“pero con Sandy en particular, es muy significativo para esta organización. Eso no se me pasa por alto. Eso no se nos pasa por alto”, dijo Bendix en su conferencia de prensa de fin de temporada.

Bendix fue mucho más claro sobre Clayton McCullough, de quien afirmó que regresará como mánager del club en 2027.

El excoach de primera base de los Dodgers de Los Ángeles ha ayudado a los Marlins (80-82) a ganar más partidos en un lapso de dos temporadas que en cualquier otro desde 2009 y 2010, en sus primeras dos campañas al mando, aunque ninguna de esas temporadas ha terminado con un pase a los playoffs.

“Clayton y yo estamos muy alineados”, señaló Bendix. “Clayton es un excelente representante de la organización, una excelente voz de la organización. Ha ayudado a establecer una cultura fantástica en nuestro clubhouse”.

Bendix añadió que los Marlins planean separarse del coach de bateo Pedro Guerrero, pero el resto del cuerpo técnico se mantendrá intacto.

En cuanto a Alcantara, aunque su uso como relevista en entradas finales hacia el cierre de la temporada se debió en parte a la necesidad por lesiones en el bullpen de Miami, Bendix indicó que los Marlins podrían explorar seguir utilizándolo a él y a otros abridores en situaciones de entradas finales en el futuro.

La primera oportunidad de salvamento de Alcantara llegó el 16 de septiembre, cuando salió del bullpen por primera vez en nueve años y cerró una victoria 4-3 sobre los Diamondbacks de Arizona. Eso ocurrió apenas dos días después de haber realizado 101 lanzamientos en un juego sin decisión en Arizona.

Alcantara contó que salir desde el bullpen fue idea suya, y está dispuesto a continuar haciéndolo la próxima temporada. Eury Pérez también tuvo una aparición como relevista hacia el final de la campaña.

“No tengo idea de hacia dónde va esto en el futuro, pero sí creo que muestra la innovación de esta organización, que continuamente está dispuesta a probar estas cosas”, expresó Bendix. “Y realmente es un mérito tanto de los propios lanzadores por estar dispuestos a hacerlo, como de los coaches”.

Marlins dan actualizaciones sobre jugadores lesionados

— Bendix dijo que el jardinero central Jakob Marsee comenzó a sentir molestias en el codo izquierdo al final de la temporada y planea ver al médico Keith Meister, cirujano ortopédico, la próxima semana.

— El lanzador derecho All-Star Max Meyer, quien ingresó a la lista de lesionados en julio por una lesión en el cuello, debería estar listo para los entrenamientos de primavera, al igual que el relevista Anthony Bender (espinilla) y el jardinero Owen Caissie (reacción por estrés lumbar).

— El cerrador Peter Fairbanks, quien pasó a la lista de lesionados el 15 de septiembre por irritación nerviosa, será operado el 8 de octubre.

— Se espera que el novato Robby Snelling, el prospecto de pitcheo mejor valorado de Miami, regrese en mayo o junio tras someterse en mayo a una cirugía de codo que puso fin a su temporada.

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