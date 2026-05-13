Bailey Ober lanza su 1ra blanqueada; Buxton roba el home y Mellizos vencen 3-0 a Marlins

Bailey Ober lanzó pelota de dos hits para lograr la primera blanqueada de su carrera, y condujo el martes a los Mellizos de Minnesota a una victoria por 3-0 sobre los Marlins de Miami en el primer juego de la serie.

Byron Buxton se robó el home y Ryan Jeffers conectó un jonrón de dos carreras por los Mellizos, que han ganado tres duelos consecutivos.

Ober (4-2) realizó 89 lanzamientos en su tercer juego completo en las Grandes Ligas. Ponchó a siete, no dio bases por bolas y no permitió hits después del cuarto inning.

Ober lanzó apenas el tercer juego completo en las Grandes Ligas esta temporada, después de una blanqueada conseguida por el dominicano Sandy Alcantara de Miami ante los Medias Blancas de Chicago el 1 de abril y una derrota de ocho innings de George Kirby de Seattle en Texas el 7 de abril.

El dominicano Eury Pérez (2-5) no permitió hits sino hasta el quinto inning, cuando un sencillo de Trevor Larnach movió a Buxton a tercera para preparar el doble robo.

Pérez lanzó seis innings y permitió tres carreras y tres hits, con ocho ponches y tres bases por bolas. El relevista Josh Ekness otorgó tres bases por bolas en el séptimo inning.

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