Azulejos caen 2-0 con Marineros con cuatro carreras y ocho hits en dos juegos de Serie de Campeonato

Después de dos juegos de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Seattle, los Azulejos de Toronto parecen un equipo diferente al que derrotó a los Yankees de Nueva York.

"Siempre voy a tener optimismo sobre este equipo", dijo el manager John Schneider después de la derrota del lunes por la noche 10-3 ante los Marineros, que dejó a Toronto con un déficit de 2-0 en la serie. "Tenemos que encontrar una manera de limitar el daño, primero, y luego, generar más ofensiva".

De los 27 equipos que ganaron los dos primeros juegos como visitantes de una serie al mejor de siete durante el formato 2-3-2, 24 han continuado para ganar.

Toronto, que lideró las mayores con 49 victorias de remontada en la temporada regular, está tratando de llegar a la Serie Mundial por primera vez desde que ganó su segundo título consecutivo en 1993.

La estrella de los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr., bateó de 3-0 con una base por bolas el lunes y va de 7-0 en la serie. Guerrero se fue de 17-9 con tres cuadrangulares y nueve carreras impulsadas en cuatro juegos contra los Yankees.

Toronto tiene cuatro carreras y ocho imparables —solo dos de ellos extra base— en los dos juegos contra Seattle. Solo un hit ha llegado después de la segunda entrada.

Toronto tuvo un récord de 40-41 como visitante durante la temporada regular, pero barrió una serie de tres juegos en Seattle en mayo.

"Tenemos un buen día mañana para reiniciar como equipo y prepararnos para el tercer juego y lo que sea que pase allí. No descartaría a este grupo. Este grupo es especial", comentó el novato Trey Yesavage, quien perdió el segundo juego.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes