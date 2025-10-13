Azulejos: Anthony Santander fuera del Juego 2 contra Marineros por molestia en espalda

El jardinero venezolano Anthony Santander fue retirado de la alineación de los Azulejos de Toronto para el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el lunes debido a un dolor en la parte baja de la espalda.

Davis Schneider reemplazó a Santander en el jardín izquierdo. El segunda base Ernie Clement subió al séptimo lugar en el orden ofensivo y Schneider quedó para batear octavo.

Los Azulejos apenas dieron dos hits en la derrota 3-1 ante Seattle en el primer juego de la serie el domingo.

El jardinero Nathan Lukes regresó a la alineación de Toronto para el Juego 2. Lukes se lastimó la rodilla derecha cuando se golpeó con un lanzamiento en la primera entrada del domingo. Fue reemplazado en el jardín derecho por Myles Straw en la cuarta entrada.

Santander firmó un contrato de cinco años por 92,5 millones con Toronto en la última temporada baja, pero se perdió casi cuatro meses debido a una lesión en el hombro izquierdo. Bateó para .175 con seis jonrones y 18 carreras impulsadas en 54 juegos.

Santander batea para .231 (tres de 13) sin jonrones, dos carreras impulsadas y cuatro ponches en cuatro juegos de postemporada.

