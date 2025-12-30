Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Avdija roza el triple-doble y Trail Blazers vencen a Mavericks 125-122

DEP-BAS MAVERICKS-TRAIL BLAZERS
DEP-BAS MAVERICKS-TRAIL BLAZERS (AP)

Deni Avdija anotó 27 puntos, repartió 11 asistencias y capturó nueve rebotes, y Shaedon Sharpe agregó 24 unidades para los Trail Blazers de Portland, que derrotaron el lunes 125-122 a los Mavericks de Dallas.

Caleb Love también encestó 24 tantos para los Blazers saliendo desde la banca, incluyendo seis triples y los tiros libres que le dieron la ventaja al equipo a menos de un minuto del final.

Klay Thompson falló un intento de empatar la pizarra con un triple sobre la bocina y Portland evitó desperdiciar una ventaja de 17 puntos.

Max Christie lideró a los Mavericks con 25 puntos y Brandon Williams anotó 22. Cooper Flagg totalizó 15 unidades, ocho asistencias y seis rebotes.

Los equipos intercambiaron el liderazgo ocho veces en el último cuarto.

Relacionados

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in