Augsburgo despide al entrenador Sandro Wagner tras mal inicio en la temporada alemana

La primera etapa de Sandro Wagner como técnico en la máxima categoría del fútbol alemán ha llegado a su fin.

Augsburgo cesó el lunes a Wagner, de 38 años, después de cinco derrotas en seis partidos y un mal comienzo de temporada.

El club de la Bundesliga dijo en un comunicado que la salida de Wagner se tomó después de "conversaciones abiertas" entre Wagner, el director gerente Michael Ströll y el director deportivo Benni Weber.

Wagner, quien anteriormente fue asistente del seleccionador alemán Julian Nagelsmann, asumió el cargo en Augsburgo en mayo para su primer trabajo como entrenador en la Bundesliga.

Pero no salió según lo planeado, ya que Augsburgo perdió ocho de sus 12 partidos del torneo hasta ahora. Sucumbieron 3-0 de visita a Hoffenheim el sábado y también fueron eliminado de la Copa de Alemania por el Bochum de la segunda división.

Manuel Baum, ex entrenador de Augsburgo, regresará para asumir el cargo de manera interina hasta el receso de invierno.

Wagner jugó para Bayern Múnich, Hoffenheim y Hertha Berlín, entre una serie de clubes, antes de terminar su carrera como jugador en 2020 en Tianjin Jinmen Tiger en China.

Comenzó a entrenar en el SpVgg Unterhaching de la cuarta división al año siguiente y lo llevó al ascenso a la tercera división en 2023, cuando dejó el cargo para comenzar a trabajar con la federación de fútbol de Alemania.

Wagner trabajó brevemente como asistente de Hannes Wolf con la selección Sub20 de Alemania antes de unirse a Nagelsmann en la absoluta.

