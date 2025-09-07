A un out de irse sin hit, Orioles sorprenden a Dodgers con 4 carreras en la 9na y ganan 4-3

Jackson Holliday conectó un jonrón con dos outs en la parte baja de la novena entrada para negarle a Yoshinobu Yamamoto un juego sin hits, y los Orioles de Baltimore terminaron dándole la vuelta para superar el sábado 4-3 a los Dogers de Los Ángeles.

Los Orioles no se conformaron con romper el doble cero. Terminaron consiguiendo una remontada delirante.

El sencillo de dos carreras del boricua Emmanuel Rivera ante Tanner Scott resolvió el juego. Una noche antes, Scott también permitió un jonrón al novato dominicano de los Orioles, Samuel Basallo, que puso fin al encuentro.

Pero el verdadero culpable fue Blake Treinen (1-3), quien relevó a Yamamoto después del jonrón de Holliday. Permitió un doble a Jeremiah Jackson, golpeó a Gunnar Henderson y caminó a Ryan Mountcastle y Colton Cowser para que el juego se pusiera 3-2.

Scott entró con las bases llenas, y Rivera conectó un sencillo al centro.

El venezolano Albert Suárez (1-0) se llevó la victoria.

Yamamoto estuvo a un out del primer juego sin hit de las Grandes Ligas en 2025. Permitió sólo dos corredores en base, ambos por bases por bolas en la tercera entrada, antes del batazo de Holliday.

El derecho de 27 años igualó un récord personal con diez ponches. Efectuó 112 lanzamientos, también su mejor marca personal desde que llegó a Estados Unidos.

Yamamoto fue retirado después de la debacle y recibió una ovación de pie por parte de los fanáticos de ambos equipos.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-0. El cubano Andy Pagés de 4-0. El venezolano Miguel Rojas de 4-2 con dos anotadas. El boricua Kiké Hernández de 3-1.

Por los Orioles, el dominicano Jorge Mateo sin turno oficial pero con una anotada. El puertorriqueño Rivera de 4-1 con dos impulsadas.