Atléticos remontan con 2 jonrones en la octava y vencen 9-7 a Angelinos

Carlos Cortes y Zack Gelof conectaron cada uno un jonrón de dos carreras en la octava entrada y los Atléticos remontaron para vencer el martes 9-7 a los Angelinos de Los Ángeles.

Cortes envió un batazo al jardín derecho-central ante Sam Bachman (1-3) para darle a los A’s una ventaja de 7-6, y Gelof consolidó la remontada tras estar abajo 6-0 apenas dos entradas antes.

Cortes salió de la banca como bateador emergente en la séptima y terminó de 2-2 con un triple y tres carreras impulsadas. También anotó dos veces.

Hogan Harris permitió una carrera en la novena, pero consiguió su 16º salvamento al ponchar al bateador emergente venezolano Oswald Peraza con dos corredores en base.

El dominicano Luis Medina (6-3) lanzó una entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria, mientras los Atléticos aseguraron la serie de la temporada con un juego por disputarse entre los dos últimos equipos de la División Oeste de la Liga Americana.

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