Dodgers anotan 5 carreras con 2 outs ante Michael King y vencen 7-0 a Padres

Tommy Edman y Will Smith conectaron jonrones, y los Dodgers de Los Ángeles anotaron cinco carreras con dos outs para vencer el martes 7-0 a los Padres de San Diego en el primer juego de una serie entre rivales con los dos mejores récords de las Grandes Ligas este mes.

Los Dodgers (97-60) se colocaron a un juego del campeón de la División Central de la Liga Nacional, Milwaukee (98-59), por la mejor marca de las mayores y la ventaja de local durante toda la postemporada. Sin embargo, los Cerveceros poseen el desempate por enfrentamientos directos.

Los Ángeles necesita una victoria o que Atlanta pierda para asegurar un pase directo a la primera ronda y avanzar a la serie divisional de la Liga Nacional.

Los Dodgers, campeones del Oeste de la Liga Nacional, mejoraron a 15-5 en septiembre con su quinta victoria consecutiva; los Padres cayeron a 14-5 y vieron cortada su racha de cinco triunfos.

El dominicano Fernando Tatis Jr. y Manny Machado, de San Diego, se combinaron para irse de 7-1 con cinco ponches.

Michael King (12-10) salió después de cuatro entradas en su 32da apertura de la temporada, la mayor cifra de su carrera. El derecho permitió cinco carreras y seis hits y ponchó a cinco, mientras se terminó su racha de cuatro victorias seguidas.

___

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP