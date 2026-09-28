Astros se recuperan tras estar 11 juegos bajo .500 y ganan el Oeste de la LA con 81-81

Los Astros de Houston cayeron a 11 juegos por debajo de .500. Se deshicieron de su gerente general en agosto. No lograron terminar con un récord ganador.

Y aun así ganaron el Oeste de la Liga Americana por quinta vez en seis años.

“Ha sido una montaña rusa de temporada, pero simplemente estar aquí y saber que la división está de vuelta en Houston, que la corona está de vuelta... Es una buena sensación”, expresó el mánager Joe Espada el domingo, después de que los Astros aseguraron el título en el último día de la temporada regular.

Nick Allen acababa de conectar un doble abriendo la octava entrada, con los Astros arriba por ocho carreras, cuando Texas perdió en Minnesota, lo que aseguró a los Astros su novena visita a la postemporada en 10 años, después de quedarse fuera en 2025.

Houston recibirá a los Medias Blancas de Chicago en una Serie de Comodines al mejor de tres que comienza el martes. Los Astros terminaron un juego por delante de Texas (80-82), pero habrían obtenido el título divisional incluso con una derrota porque tenían el desempate a su favor.

Los Astros tuvieron el porcentaje de victorias más bajo para un equipo que llega a la postemporada en un año no acortado, superando la marca establecida cuando los Padres de San Diego de 2005 terminaron 82-20.

“A principios de mayo, estábamos en una situación difícil. Cualquier otro equipo se habría derrumbado, pero estos muchachos decidieron no hacerlo. Se trata de carácter y este equipo no se rinde, pelea”, dijo Espada.

El cubano Yordan Álvarez ganó el título de bateo de la Liga Americana con un promedio de .316, el mejor de las Grandes Ligas, el más bajo de la historia para el líder de las mayores. Conectó 42 jonrones e impulsó 106 carreras.

“Incluso les dije a los muchachos ahí dentro que, aunque conecté 40 jonrones, creo que el título de bateo era algo que siempre quise”, manifestó Álvarez.

El estelar infielder boricua Carlos Correa no jugó después del 4 de mayo debido a un tendón desgarrado en el tobillo izquierdo que necesitó cirugía.

El derecho Hunter Brown, elegido al Juego de Estrellas en 2025, no lanzó por los Astros entre el 3 de marzo y el 16 de junio debido a una distensión en el hombro derecho.

“Todos los equipos lidian con la adversidad, y en ese momento, simplemente era la nuestra”, señaló Brown.

El campocorto dominicano Jeremy Peña, MVP de la Serie Mundial de 2022, estuvo fuera entre el 11 de abril y el 18 de mayo por una distensión en el isquiotibial derecho, y entre el 28 de junio y el 10 de julio por una distensión en la pantorrilla izquierda. El cerrador All-Star Josh Hader no lanzó hasta el 3 de junio debido a una tendinitis en el bíceps izquierdo.

Houston tenía marca de 20-31 hasta el 20 de mayo, pero en una división débil llegó a estar como máximo a seis juegos del primer lugar.

Los Astros se adueñaron en solitario del primer puesto con una victoria de 11-2 sobre los Rangers el 31 de julio y mantuvieron al menos una parte del liderato durante la mayor parte del resto de la temporada.

“Todos los juegos en las Grandes Ligas son importantes, y hoy se redujo a ganar el último. Hemos estado jugando béisbol de postemporada durante las últimas semanas. Estamos listos”, afirmó Brown.

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