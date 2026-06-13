Astros: el toletero Yordan Álvarez pega Grand Slam y jonrón de 2 carreras ante Reales

El pelotero cubano Yordan Álvarez conectó un Grand Slam y un jonrón de dos carreras en la primera entrada del partido del viernes por la noche entre los Astros de Houston y los Reales de Kansas City.

El toletero zurdo impulsó dos carreras con un jonrón hacia el jardín contrario al inicio de la entrada y vació las bases con un batazo de dos outs al jardín central, lo que le dio seis carreras impulsadas en una entrada de nueve carreras.

Álvarez, líder de la Liga Americana en jonrones, empató con Kyle Schwarber, de Filadelfia, en el liderato de las Grandes Ligas con 24, tras conectar dos en la entrada.

El bateador designado de 28 años, originario de Cuba, fue el novato del año de la Liga Americana en 2019.

El tres veces All-Star fue el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2021 y lideró a los Astros con seis carreras impulsadas al año siguiente, cuando ganaron la Serie Mundial.

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