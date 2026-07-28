Astros aprovechan colapso de Angelinos y anotan 4 en la 9na para ganar 6-4

LaMonte Wade Jr. recibió una base por bolas con las bases llenas que impulsó la carrera de la ventaja en una novena entrada de cuatro anotaciones, y los Astros de Houston remontaron para vencer a los Angelinos de Los Ángeles 6-4 la noche del lunes.

Los Astros reaccionaron en su último turno al bate con un hit, dos bases por bolas, dos errores y dos bateadores golpeados para propinarles a los Angelinos su novena derrota de la temporada cuando estaban arriba después de ocho entradas.

Houston perdía 4-0 después de tres, pero Taylor Trammell conectó un jonrón por segundo juego consecutivo y por quinta vez en la temporada para recortar la diferencia a 4-1 en la cuarta.

El dominicano Jeremy Peña pegó un doble abriendo la octava ante Ryan Zeferjahn, con lo que extendió su racha de hits a nueve juegos. El cubano Yordan Álvarez conectó un sencillo impulsor para poner la pizarra 4-2.

El dominicano José Fermin (3-2) golpeó a Trammell con un lanzamiento para abrir la novena. Christian Walker conectó un sencillo y Trammell anotó para el 4-3 cuando el segunda base Vaughn Grissom dejó pasar entre las piernas el rodado de Lucas Spence que podía convertirse en doble play, en un costoso error.

Sam Bachman entró y consiguió un out antes de otorgarle base por bolas intencional a Alvarez para llenar las bases. Bachman rozó al mexicano Isaac Paredes con un lanzamiento para empatar el juego, y Wade recibió base por bolas para darle la ventaja a Houston. Alvarez anotó la carrera final cuando el venezolano José Altuve llegó a base por un error defensivo de Bachman.

Cristian Javier (1-1) relevó a Blubaugh y ponchó a siete en cinco entradas en blanco para llevarse la victoria. Josh Hader dio dos bases por bolas en la novena antes de conseguir su 13er salvamento.

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