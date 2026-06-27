Astro egipcio Mohamed Salah deja el partido ante Irán por lesión en la rodilla izquierda

El delantero egipcio Mohamed Salah, exfigura del Liverpool, abandonó el encuentro del viernes, un empate 1-1 con Irán en el Mundial, debido a una lesión en la rodilla izquierda, informó el entrenador Hossam Hassan.

A los 57 minutos, Salah fue sustituido de manera sorpresiva por Mostafa Zico. Hassan indicó que el cuerpo médico del equipo está evaluando a Salah y que se le realizará otro examen cuando Egipto regrese al hotel de concentración.

“Hablé con Salah y me dijo que va a estar bien y que no es una lesión grave", precisó Hassan. "Todavía tenemos tiempo para hablar con el cuerpo médico. Creo que volverá, y cuando hablé con Salah me aseguró que va a estar bien”.

Antes del torneo, Hassan manifestó una confianza cauta en la plantilla que rodea a Salah. Egipto cumplió el objetivo de Hassan, de que el equipo avanzara más allá de la fase de grupos por primera vez, en este Mundial ampliado.

Aun así, sería un golpe serio para Egipto si Salah no puede jugar en la ronda de eliminación directa contra Australia el próximo viernes.

Salah, ganador en cuatro ocasiones del Botín de Oro de la Liga Premier inglesa anotó su 68.º gol internacional en la primera victoria de los Faraones en un Mundial, un triunfo 3-1 ante Nueva Zelanda. El jugador de 34 años ha dado asistencia en otros dos goles en el torneo.

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