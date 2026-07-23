Aston Villa ficha a Garnacho a préstamo del Chelsea días tras venta récord de Rogers

El extremo argentino Alejandro Garnacho se fue cedido al Aston Villa procedente del Chelsea el jueves, al incorporarse a un equipo de la Liga de Campeones desde otro que no tiene competición europea esta temporada.

Garnacho concretó el cambio apenas unos días después de que Morgan Rogers pasara de Villa Park al Chelsea por una cifra récord de traspaso para un jugador inglés.

Garnacho, de 22 años, que fue internacional juvenil de España, no fue elegido para la selección de Argentina para el Mundial. Sus ocho partidos con Argentina incluyen su participación con el equipo que ganó el título en la Copa América 2024, cuando era jugador del Manchester United.

La única temporada de Garnacho en el Chelsea, tras un traspaso de 40 millones de libras (53 millones de dólares), vio el despido de los entrenadores Enzo Maresca y Liam Rosenior, mientras el ganador del Mundial de Clubes 2025 terminó décimo en la Liga Premier.

El Villa afronta su quinta temporada bajo el entrenador Unai Emery tras finalizar cuarto en la Liga Premier y conquistar el título de la Liga Europa.

También el jueves, el mediocampista austríaco Xaver Schlager firmó con el Nottingham Forest un contrato de dos años como agente libre, después de que expirara su vínculo con el Leipzig.

Schlager, de 28 años, fue titular en los cuatro partidos de Austria en el Mundial y se reencuentra con el entrenador austríaco Oliver Glasner, con quien jugó en el Wolfsburg.

“Esta fue otra gran razón por la que quería venir aquí”, dijo Schlager en un comunicado publicado por el Forest.

Schlager es un probable reemplazo del mediocampista inglés Elliot Anderson, quien dejó el Forest para incorporarse al Manchester City este mes. Ese traspaso fue brevemente un precio récord para un jugador inglés antes de que el Chelsea estableciera una nueva marca con Rogers.

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