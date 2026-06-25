Ashcraft domina con 10 ponches y los Piratas aplastan 11-1 a los Marineros

Braxton Ashcraft lanzó seis sólidas entradas, su compañero de batería, el dominicano Endy Rodríguez impulsó tres carreras y Ryan O’Hearn conectó tres imparables para ayudar a los Piratas de Pittsburgh a aplastar 11-1 a Marineros de Seattle la noche del miércoles.

Ashcraft (7-3) ponchó a 10 sin otorgar bases por bolas, mientras permitió una carrera y cinco hits. Se convirtió en el primer lanzador de los Piratas en registrar al menos dos aperturas en una misma temporada con por lo menos 10 ponches y cero boletos desde, al menos, 1901.

El doble de dos carreras de Rodríguez abrió la pizarra en una cuarta entrada de cinco anotaciones ante Bryan Woo (6-6), cuando los Piratas se adelantaron 5-1. Rodríguez también conectó un sencillo productor en una séptima entrada de cuatro carreras que amplió la ventaja a 9-1.

Carmen Mlodzinski lanzó cuatro entradas sin permitir carreras para conseguir su segundo salvamento.

Tyler Callihan conectó un triple que remolcó a Rodríguez en la cuarta; luego Jake Mangum y Esmerlyn Valdez siguieron con sencillos productores.

O’Hearn pegó dos dobles, incluido uno que impulsó dos carreras en la séptima. Valdez y Nick Gonzales sumaron dos hits cada uno, y Callihan produjo dos carreras.

Woo comenzó el juego con tres entradas sin permitir hits, pero se desmoronó en la cuarta y fue retirado al final del inning. Permitió cinco carreras y seis hits, con cuatro ponches y dos bases por bolas.

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