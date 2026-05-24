Arthur Gea obligado a hacer una pausa urgente para ir al baño en su debut en Roland Garros

El francés Arthur Gea salió corriendo de la cancha para una pausa de emergencia para ir al baño al inicio del primer set de su debut en el Abierto de Francia el domingo.

“Necesito ir al baño. Ya no puedo moverme. Me voy a hacer (encima) en la cancha”, le dijo Gea al juez de silla en francés antes de salir apresuradamente de la pista Suzanne-Lenglen.

Gea, número 135 del ranking, perdía 4-2 ante Karen Khachanov (13) cuando tomó esa decisión. Khachanov terminó ganando el partido 6-3, 7-6 (3).

Por lo general, las pausas para ir al baño solo se permiten entre sets.

Khachanov protestó ante el juez de silla después de que pasaran tres minutos entre juegos en un momento del partido que no era un cambio de lado, cuando los jugadores cambian de extremo.

Gea explicó que el juez le permitió la pausa por “circunstancias médicas” y que le dieron un medicamento para calmar el dolor de estómago.

Tras el partido, Gea comentó que no se había sentido mal la noche anterior, pero que empezó a encontrarse indispuesto cuando se despertó por la mañana.

“Durante el partido fue aún peor”, manifestó. “Tuve que ir al baño muy rápido”.

Su situación no se vio favorecida por el intenso calor en Roland Garros, con temperaturas al mediodía que alcanzaron los 31 grados Celsius.

“Fue más duro de lo habitual, porque estaba enfermo”, expresó.

Gea, de 21 años, recibió una invitación de los organizadores de Roland Garros para participar en el cuadro principal.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes