Arteta: Arsenal debe aprender de sus derrotas consecutivas y enfocarse en el Sporting

Tras las primeras derrotas consecutivas del Arsenal esta temporada — que los dejaron sin dos trofeos— el entrenador Mikel Arteta quiere que sus jugadores conviertan el dolor de sus dos últimos resultados en una ventaja.

Arteta le ha insistido a sus jugadores que asuman las derrotas en los cuartos de final de la Copa FA y en la final de la Copa de la Liga inglesa, y recuerden que aún siguen en la pelea en la Premier League y la Liga de Campeones.

Su foco inmediato está el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Sporting de Lisboa el martes, y combatir el ruido externo sobre otro bajón al final de la temporada.

“Lo que hay que tener es claridad”, manifestó el lunes. “En lugar de entrar en pánico, entiendan que, si eso ocurre, por qué ocurrió, y aporten claridad. Y cuando analicen eso y lo acepten, serán mejores. Eso es todo, y eso es lo que tenemos que hacer.

“Tengan perspectiva de lo difícil que es. Sientan ese dolor, sientan esa emoción, y úsennoslo para ser mejores y para mejorar. Hay algunas cosas que hemos hablado internamente, y estoy muy convencido de que mañana lo vamos a ver”.

Arteta recibió buenas noticias sobre la disponibilidad del defensor Gabriel Magalhães, el mediocampista Declan Rice y el atacante Leandro Trossard para el partido contra el Sporting.

Ellos estuvieron entre los 10 jugadores del Arsenal que se perdieron partidos con su selección durante la pausa internacional por diversos problemas.

Arteta también comentó que Bukayo Saka y Jurriën Timber no viajaron a Portugal, pero esperaba que estén en condiciones de enfrentar al Bournemouth el sábado en la Liga Premier. El Arsenal tiene una ventaja de nueve puntos sobre el Manchester City.

El entrenador señaló que le pidió al delantero Viktor Gyökeres algunas impresiones sobre su antiguo club, el Sporting.

Gyökeres vuelve por primera vez para enfrentar al club que lo convirtió en un delantero de renombre mundial.

“Por supuesto que lo hice (le pedí información), sólo para entender la dinámica, la cultura aquí, y tener más información sobre ellos que podamos usar a nuestro favor”, explicó Arteta. “Tienen muchas cualidades, lo que están haciendo es notable, y el registro que tienen en casa es sencillamente increíble”.

Arteta indicó que sentía que Gyökeres estaba “muy emocionado” por volver para jugar contra el Sporting.

“Está lleno de gratitud por su etapa aquí”, afirmó Arteta. “(Se nota por) la manera en que habla del club, de los jugadores, del personal, de todos los que rodean al club. La experiencia que tuvo en el Sporting fue una parte muy importante de su recorrido”.

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