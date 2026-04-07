Arsenal se lleva 1-0 la ida de cuartos de la Champions ante Sporting con gol de Havertz

Kai Havertz anotó en el tiempo de descuento para que Arsenal derrotase el martes de visita 1-0 al Sporting de Lisboa en el partido de ida de su cruce cuartos de final de la Liga de Campeones.

Havertz ingresó por Martin Odegaard a 20 minutos del final y remató a quemarropa para batir a Rui Silva en el estadio José Alvalade. El tanto le dio una leve ventaja al equipo de Mikel Arteta con miras al choque de vuelta de la próxima semana en el Emirates de Londres.

En el otro duelo de cuartos de final del martes, el Bayern Múnich venció 2-1 al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

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