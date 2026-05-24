Arsenal por fin alzan el trofeo de la Liga Premier después de 22 años

Con el multimillonario propietario Stan Kroenke observando, los jugadores del Arsenal por fin tuvieron el trofeo de la Liga Premier en sus manos al levantar el premio más importante del fútbol ingles, con una lluvia de confeti y fuegos artificiales como telón de fondo el domingo.

El capitán del Arsenal, Martin Odegaard, miró al cielo y luego al trofeo, negando con la cabeza con incredulidad, antes de caminar delante de sus compañeros que celebraban y alzarlo en Selhurst Park tras una victoria 2-1 ante Crystal Palace en el cierre de la campaña.

El Arsenal aseguró su primer título de liga inglesa desde 2004 con un partido de margen a mitad de semana, después de tres subcampeonatos consecutivos.

Kroenke viajó a Londres para la ceremonia de entrega del trofeo y vio el partido contra el Palace junto a su hijo, Josh. Aproximadamente una hora después de que terminó el encuentro, salieron al campo con el trofeo antes de la ceremonia.

Fue el éxito más reciente en el imperio deportivo de Kroenke. Los Nuggets de Denver ganaron el campeonato de la NBA en 2023, un año después de que los Rams de Los Ángeles ganaran el Super Bowl y el Avalanche de Colorado conquistara la Copa Stanley de la NHL. Los tres equipos forman parte del portafolio de Kroenke Sports & Entertainment, que ahora también incluye al mejor equipo de fútbol de Inglaterra.

Para la gran ocasión del domingo, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, y sus jugadores vistieron la clásica camiseta roja y blanca del equipo con “Champions 2026” en la espalda.

La temporada podría mejorar aún más para el Arsenal, que también ha alcanzado la final de la Liga de Campeones por primera vez desde 2006. Paris Saint-Germain será el rival en Budapest, Hungría, el próximo sábado.

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