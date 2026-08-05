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Arraez logra 2 hits y 2 impulsadas y Luzardo lanza 8 en blanqueada de Filis 5-0 ante Nacionales

NACIONALES-FILIS
NACIONALES-FILIS (AP)

El venezolano Luis Arraez conectó dos hits e impulsó dos carreras en su debut con Filadelfia, su compatriota Jesús Luzardo permitió cuatro hits en ocho entradas y los Filis vencieron 5-0 a los Nacionales de Washington la noche del martes para su cuarta victoria consecutiva.

Trea Turner añadió tres hits y una carrera impulsada para Filadelfia, que inició la jornada con una ventaja de dos juegos en la carrera por el comodín de la Liga Nacional.

Bateando cuarto, Arraez remolcó a Turner desde segunda base con un sencillo hacia la banda contraria ante el abridor de los Nacionales, Carson Palmquist (0-2), en la primera entrada para darle a Filadelfia ventaja de 1-0, y volvió a impulsar a Turner en el tercer inning de tres carreras de Filadelfia con un doble al jardín derecho frente a Zack Littell.

Ese respaldo ofensivo fue más que suficiente para el zurdo All-Star Luzardo (10-5), quien ponchó a siete.

Los Filis realizaron varios ajustes en su alineación para acomodar a Arraez en la segunda base, en especial al mover al dos veces MVP Bryce Harper de la primera base al jardín derecho.

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El derecho Caleb Kilian, a quien los Filis también obtuvieron de los Gigantes en el canje por Arraez, lanzó una novena entrada sin permitir carreras.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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