Amber Glenn resuelve disputa de derechos de autor con artista canadiense en los Juegos Olímpicos

La patinadora artística estadounidense Amber Glenn aseguró haber resuelto las preocupaciones sobre derechos de autor con el artista creador de una de las piezas de su música para el programa libre, y que la medallista de oro del equipo olímpico podría haber entablado una nueva amistad con él debido a esto.

El artista canadiense Seb McKinnon, que produce música bajo el nombre de CLANN, recurrió a las redes sociales después de que Glenn realizara su programa libre para concluir el evento por equipos el domingo y expresó sorpresa de que su canción “The Return” fuera utilizada como parte del programa.

"Acabo de enterarme de que una patinadora olímpica usó una de mis canciones sin permiso para su rutina. Se transmitió por todo el mundo... ¿qué? ¿Es eso una práctica habitual en los Juegos Olímpicos?" publicó McKinnon en X, antes de finalmente felicitar a Glenn por su medalla.

Los patinadores artísticos están obligados a obtener permiso de derechos de autor para la música que utilizan. Pero el proceso es confuso y propenso a errores, y varios patinadores en los Juegos de Milán-Cortina han tenido que cambiar programas en el último minuto debido a esto.

"El tema de los derechos musicales puede ser complejo y confuso", dijo Glenn en un comunicado. "Parece que hubo un contratiempo en todo ese proceso. Me alegra que hayamos aclarado las cosas con Seb y espero colaborar con él".

No se aclaró cuál fue el contratiempo. Glenn ha estado actuando con "The Return" durante los últimos dos años sin ningún problema.

"Fue un sueño hecho realidad actuar en los Juegos Olímpicos y que Seb reconociera mi actuación y me felicitara después hizo el momento aún más especial", dijo Glenn. "Espero sinceramente haber podido ayudar a crear nuevos fanáticos tanto del patinaje artístico como de Seb. Seguiremos adelante y continuaremos apoyando tanto a los artistas como a la comunidad del patinaje".

McKinnon, cuyo primer largometraje se estrenará pronto, dijo que no estaba tratando de causar una controversia con su publicación en redes sociales.

"No hay absolutamente ningún odio de mi parte", dijo. "Al mismo tiempo, solo quiero asegurarme de que se respeten los derechos de los artistas".

El tema de los derechos de autor es un problema relativamente nuevo en el patinaje artístico, porque durante generaciones la única música que se podía usar era mayormente parte del dominio público. Pero cuando la Unión Internacional de Patinaje relajó sus regulaciones en 2014 y los atletas comenzaron a usar música más moderna que reflejaba su propia personalidad, algunos artistas comenzaron a exigir compensación por su trabajo.

La ISU ha estado trabajando para ayudar a los patinadores a evitar problemas de derechos de autor, pero varios aún han surgido durante los Juegos de Invierno.

El patinador español Tomàs Guarino tuvo que trabajar intensamente para obtener la aprobación de la música para su programa corto, establecido con un popurrí de la película animada "Minions". Guarino había estado realizando el popular programa toda la temporada, solo para enterarse de que Universal Studios estaba a punto de rechazar su uso durante los Juegos de Invierno. Obtuvo la aprobación final que necesitaba el viernes pasado.

