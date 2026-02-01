Archivos de ICE y Epstein son distracciones "tristes" para los Olímpicos, dice Coventry

Dos años antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Estados Unidos ya está dominando las conversaciones antes de la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina.

La presidenta del Comité Olímpico Internacional Kirsty Coventry no pudo evitar el domingo preguntas relacionadas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y los archivos de Jeffrey Epstein en una conferencia de prensa en Milán.

Coventry intentó esquivarlas diciendo que no era el lugar del COI comentar sobre esos temas, pero cuando se le presionó, admitió que era "triste" que tales historias estuvieran desviando la atención de los próximos Juegos Olímpicos.

“Creo que cualquier cosa que distraiga de estos Juegos es triste, ¿verdad? Pero hemos aprendido a lo largo de los años… siempre ha habido algo que ha tomado la delantera, en el período previo a los Juegos. Ya sea el Zika, el COVID, siempre ha habido algo”, expresó.

“Pero lo que mantiene viva mi fe es que cuando ocurre esa ceremonia de apertura y esos atletas comienzan a competir, de repente el mundo recuerda la magia y el espíritu que tienen los juegos y de repente recuerdan lo que realmente es importante y se inspiran, así que realmente estamos esperando con ansias eso”.

Cientos de manifestantes se reunieron el sábado en Milán para protestar contra el despliegue de agentes de ICE durante los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, sin preocuparse por el hecho de que los agentes estarían estacionados en una sala de control y no operando en las calles.

Mientras tanto, la última colección de archivos gubernamentales publicados sobre Epstein incluye correos electrónicos de 2003 entre Casey Wasserman, el jefe del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell.

“De toda la información que tenemos y creo que las autoridades de Estados Unidos, al igual que las otras autoridades, han hecho todas las aclaraciones necesarias, así que de nuestra parte no nos corresponde comentar más sobre esa parte de la seguridad”, dijo Coventry al ser preguntada sobre la presencia de agentes de ICE en Milán. “Pero realmente estamos esperando con ansias los juegos”.

Fue aún menos receptiva cuando se le preguntó sobre Wasserman.

“No lo discutimos ayer y creo que el Sr. Wasserman ha emitido su declaración y ahora no tenemos nada más que agregar”, añadió Coventry.

Dos miembros del COI fueron mencionados en los documentos, aunque no hay indicios de que hayan hecho algo mal.

Ellos son: Richard Carrion, un banquero puertorriqueño que quedó en segundo lugar frente al expresidente del COI Thomas Bach en las elecciones de 2013; y Johan Eliasch, el presidente de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard, quien fue uno de los oponentes de Coventry el pasado marzo.

"No he estado en contacto con Casey, el enfoque ha estado completamente en Milán-Cortina, ha habido una serie de cosas en las que nos hemos estado enfocando aquí", comentó Coventry, quien fue elegida hace poco más de diez meses como la primera mujer en presidir al COI.

“En cuanto a los miembros del COI, obviamente estamos observando y monitoreando los medios y estamos al tanto de algunas cosas que se han informado hoy y necesitamos algo de tiempo para investigar eso y recibir información”.

Los próximos Juegos Olímpicos se llevarán a cabo del 6 al 22 de febrero. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, liderará la delegación estadounidense a los Juegos de Milán-Cortina y asistirá a la ceremonia de apertura el viernes.

