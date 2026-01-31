Steve Tisch, copropietario de Giants, niega haber visitado isla de Epstein y lamenta la asociación

El copropietario de los Giants de Nueva York, Steve Tisch, afirmó que conocía a Jeffrey Epstein pero negó haber ido a su isla después de que su nombre fuera mencionado más de 400 veces en archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el viernes.

"Tuvimos una breve asociación en la que intercambiamos correos electrónicos sobre mujeres adultas y, además, discutimos sobre películas, filantropía e inversiones. No acepté ninguna de sus invitaciones y nunca fui a su isla. Como todos sabemos ahora, era una persona terrible y alguien con quien lamento profundamente haberme asociado", expresó Tisch en un comunicado proporcionado por el equipo de la NFL.

Según correos electrónicos que estaban entre los tres millones de páginas de documentos, Epstein conectó a Tisch con numerosas mujeres. Tisch, de 76 años, nunca fue acusado de ningún delito relacionado con la investigación.

Tisch ganó un Premio de la Academia en 1994 por producir "Forrest Gump" y es presidente y vicepresidente ejecutivo de los Giants. Ha estado involucrado con el equipo desde que su padre, Preston Tisch, compró el 50% en 1991 a la familia Mara.

Los documentos fueron divulgados bajo la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, la ley promulgada después de meses de presión pública y política que requiere que el gobierno abra sus archivos sobre el difunto financiero y su confidente y exnovia, Ghislaine Maxwell.

Epstein se suicidó en una celda de la cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado de cargos federales de tráfico sexual.

