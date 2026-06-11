Árbitro somalí Omar Artan pitará la Supercopa de la UEFA tras veto de EEUU en el Mundial

El árbitro somalí Omar Artan, a quien Estados Unidos le prohibió participar en el Mundial, fue seleccionado el jueves para dirigir la Supercopa de la UEFA en agosto.

La UEFA, el ente rector del fútbol, informó que Artan arbitrará el partido del 12 de agosto entre el Paris Saint-Germain, monarca de la Liga de Campeones, y Aston Villa, el ganador de la Liga Europa. El encuentro se disputará en Salzburgo, Austria.

Artan recibió una bienvenida de héroe al regresar a Somalia el miércoles, días después de que las autoridades de Estados Unidos le negaran la entrada en Miami pese a haber sido seleccionado por la FIFA para trabajar en el Mundial.

Funcionarios de Estados Unidos afirmaron que Artan tenía vínculos con organizaciones terroristas, aunque sin aportar pruebas.

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