Anthony Joshua rinde homenaje a sus amigos fallecidos en accidente de coche en Nigeria

El excampeón mundial de peso pesado Anthony Joshua rindió un homenaje a sus dos amigos cercanos que murieron en un accidente automovilístico en Nigeria.

Joshua sufrió heridas leves en el accidente a finales de diciembre que mató a Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele. El vehículo en el que viajaban chocó contra un camión estacionado en una carretera principal cerca de Lagos.

“Gracias por todo el amor y cuidado que han mostrado a mis hermanos. Ni siquiera me di cuenta de lo especiales que son”, publicó el jueves Joshua en Instagram. “Solo caminaba con ellos y bromeaba con ellos, sin saber que Dios me mantenía en la presencia de grandes hombres”.

“100% es difícil para mí, pero sé que es aún más difícil para sus padres”, añadió. “Tengo una mente fuerte y creo que Dios conoce sus corazones. Que Dios tenga misericordia de mis hermanos”.

Ghami era el entrenador de fuerza y acondicionamiento de Joshua, mientras que Ayodele era un entrenador.

Adeniyi Mobolaji Kayode fue acusado de conducción peligrosa e imprudente.

Joshua tiene raíces familiares en Nigeria y asistió brevemente a un internado allí cuando era niño.

