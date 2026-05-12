Anthony Edwards deslumbra a Timberwolves pese a recientes problemas en ambas rodillas

Por todos los superpoderes que Anthony Edwards posee en la duela, su impecable condición física ha demostrado ser el rasgo más valioso para los Timberwolves de Minnesota durante los playoffs de la NBA este año.

“Sinceramente, creo que apenas estaría regresando ahora si fuera como un ser humano normal, pero no lo es”, comentó Mike Conley, su compañero de equipo, después de que Edwards anotó 16 de sus 36 puntos en el cuarto periodo para impulsar una victoria en el cuarto juego sobre los Spurs de San Antonio el domingo, que igualó su serie de segunda ronda a dos triunfos por bando.

“Estamos agradecidos por lo que está sacrificando por nosotros y por cargarnos sobre su espalda”, añadió Conley. “Lo esperamos de él. Él lo espera. Así que solo tratamos de mantenerlo sano, de que siga adelante”.

Tras volver de una hiperextensión en la rodilla izquierda que le provocó un fuerte hematoma óseo en nueve días, Edwards sumó 18 puntos en un papel de suplente durante 25 minutos para ayudar a los Timberwolves a llevarse el primer partido ante los Spurs como visitantes el 4 de mayo. Edwards regresó a la alineación titular para el tercer juego en casa el viernes y participó 41 minutos.

Registró 40 minutos en el cuarto y estuvo en la cancha durante todo el cuarto periodo, una decisión que el entrenador Chris Finch tomó solo tres veces durante la temporada regular. Edwards también disputó los 12 minutos finales en el primer partido de la serie de primera ronda en Denver el 18 de abril, una semana antes de su lesión más reciente.

“Amigo, he estado haciendo muchas cosas para ponerme en forma. Tengo al mejor fisioterapeuta del mundo cuando se trata de mi cuerpo, David Hines, así que un gran reconocimiento para él”, manifestó Edwards, en referencia al vicepresidente de operaciones médicas y rendimiento del equipo. “Está en otro nivel cuando se trata de esas cosas”.

Edwards estuvo limitado a un mínimo de su carrera de 61 partidos durante la temporada regular, en gran medida por un dolor persistente en la rodilla derecha. Antes de 2025-26, nunca se había perdido más de tres partidos en una temporada.

“Tenemos suerte de tenerlo. Es especial, sin duda, sobre todo considerando lo que ha estado soportando durante el último mes y medio”, señaló Finch.

Edwards encestó 13 de 22 tiros de campo el domingo, incluidos tres de cinco desde la línea de tres puntos. También aprovechó la sorprendente expulsión de Victor Wembanyama para atacar el aro, incluido un crucial tiro de bandeja con giro de dedos que dejó caer entre el tráfico con 2:24 por jugar para tomar una ventaja de cuatro puntos en la victoria 114-109.

Edwards se mostró reacio a expresar mucha satisfacción después, reprochándose a sí mismo y al resto de la alineación titular por un tercer periodo deslucido, al tiempo que reveló que, sí, incluso él tiene límites físicos.

“Me quedé un poco sin aire”, dijo Edwards, “así que salí con la energía súper baja, solo caminando de un lado a otro de la cancha”.

Sin embargo, su actuación tuvo más que simple determinación y resistencia. En el Día de la Madre, Edwards reconoció un profundo sentido de motivación y propósito en el cuarto juego en honor a su difunta madre, Yvette Edwards, quien murió de cáncer en 2015 cuando él tenía apenas 13 años. Su abuela también falleció más tarde ese mismo año.

“No podía perder este partido por ella”, expresó Edwards antes de elogiar el apoyo que ha recibido de familiares y amigos cercanos en Atlanta durante la última década desde que perdió a su mamá y a su abuela. “No es un montón de gente que simplemente esté dispuesta a hacer cualquier cosa que tú digas. Estas personas de verdad quieren verme triunfar, y no me dejan tomarme un día libre. Me presionan”.

Con eso, el intensamente reservado Edwards rápidamente volvió a centrar la atención en el baloncesto en la sala de entrevistas posterior al partido en el Target Center.

“Así que agradezco a todos los que están en mi círculo, pero ya es suficiente sobre mí”, dijo. “Solo pregunten por mi equipo”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes