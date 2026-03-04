Anthony Edwards anota 41 y Timberwolves vencen a Grizzlies 117-110 para hilar 4ta victoria

Anthony Edwards brilló con 41 puntos para que los Timberwolves de Minnesota se sobrepusieran a una aletargada primera mitad y se impusieran el martes 117-110 a los Grizzlies de Memphis.

Los Timberwolves, que el fin de semana subieron al cuarto puesto de la Conferencia Oeste, han ganado cuatro duelos seguidos y siete de ocho. Memphis vio cortada su racha de dos victorias consecutivas.

Julius Randle sumó 23 puntos y 11 rebotes para los Wolves, mientras que Ayo Dosunmu aportó 14 unidades desde la banca.

Jaylen Wells encabezó a los Grizzlies con 19 puntos y Cedric Coward añadió 15. Memphis firmó una racha de 12-2 para recortar la diferencia a cuatro puntos en el último minuto, pero no pudo completar la remontada.

Edwards, recién nombrado Jugador de la Semana de la Conferencia Oeste, se adueñó del último cuarto. Anotó 13 puntos, incluidos tres triples, para que los Wolves se despegaran.

Fue su noveno partido de 40 puntos de la temporada, y los aficionados lo festejaron con cánticos de “¡MVP!” en el último minuto.



