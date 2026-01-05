Anthony Edwards anota 35 puntos en la victoria de los Timberwolves 141-115 sobre los Wizards

Anthony Edwards anotó 35 puntos, Julius Randle añadió 22, y los Timberwolves de Minnesota completaron una barrida de temporada sobre los Wizards de Washington con una victoria aplastante de 141-115 el domingo por la noche.

Rudy Gobert tuvo 18 puntos y 14 rebotes para su 15to doble-doble de la temporada para Minnesota, que superó a Washington 76-48 en la pintura. Los Timberwolves terminaron su gira con un récord de 3-1 y ganaron en días consecutivos por tercera vez esta temporada.

CJ McCollum anotó 20 puntos para liderar a Washington, que con un récord de 9-25 tiene el segundo peor registro en la Conferencia Este. Los Wizards habían ganado cuatro de cinco.

Minnesota tuvo su tercer juego de más de 140 puntos de la campaña, mientras que los Wizards permitieron más de 140 por cuarta vez.

Los Timberwolves no estuvieron en desventaja después de los primeros cinco minutos gracias al fuerte inicio de Edwards. El escolta anotó 16 puntos en el primer cuarto —su mayor cantidad en el período inicial esta temporada— mientras Minnesota construía una ventaja de 38-28.

Washington tuvo nueve pérdidas de balón en la primera mitad y solo forzó una. Minnesota anotó 12 a partir de pérdidas de balón en camino a una ventaja de 73-58 al medio tiempo y tuvo una ventaja de 26-13 en puntos por pérdidas de balón durante el juego.

Los Wizards nunca se acercaron a menos de 13 después del medio tiempo. Edwards anotó 18 en el tercer cuarto mientras los Timberwolves se alejaban para una ventaja de 108-79. Su mayor ventaja fue de 37.

Edwards, quien no jugó en el cuarto cuarto, también tuvo seis rebotes e igualó su máximo de la temporada con cuatro robos.

Los Timberwolves han ganado tres juegos consecutivos en Washington por primera vez desde el 12 de enero de 2002 hasta el 12 de diciembre de 2003.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes