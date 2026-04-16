Angelinos sueltan elevado en el 9no y Yankees aprovechan; doble de Caballero les da triunfo 5-4

José Caballero conectó un doble de dos carreras en la parte baja de la novena entrada que dio el miércoles a los Yankees de Nueva York una victoria de 5-4 sobre los Angelinos de Los Ángeles, quienes momentos antes soltaron un elevado al cuadro, en una costosa pifia.

Aaron Judge pegó su tercer jonrón de la serie y Trent Grisham aportó un sencillo de dos carreras por los Yankees, que ganaron apenas por segunda vez en ocho juegos tras un inicio de 8-2.

Mike Trout conectó su cuarto jonrón en tres juegos, poniendo a los Angelinos arriba 4-3 con un batazo de dos carreras en la quinta entrada.

Ésa seguía siendo la pizarra en el noveno inning, cuando Jazz Chisholm Jr. elevó una pelota con un out y nadie en base. Pero el campocorto Zach Neto y el exantesalista venezolano de los Yankees Oswald Peraza no se entendieron, y la pelota cayó justo entre ambos sobre la tierra del cuadro interior para un sencillo de regalo.

Neto se llevó las manos a la cabeza.

El error terminó pasándoles factura a los Angelinos, que hasta ese momento habían jugado una defensa sobresaliente durante toda la noche.

Austin Wells negoció una base por bolas con cuenta llena ante el cerrador Jordan Romano (0-2), y ambos corredores intentaban robar cuando Caballero conectó una slider 1-2 entre el jardín izquierdo y el central.

Chisholm anotó con facilidad la carrera del empate y el coach de tercera base Luis Rojas le hizo señas a Wells para que fuera al plato. El receptor apenas superó el tiro de relevo de Neto a home, al deslizarse con los pies por delante, y la decisión de quieto fue confirmada tras una revisión de repetición.

David Bednar (1-2) ponchó a dos en una entrada perfecta para llevarse la victoria, ayudado por una gran jugada defensiva de Caballero en el campocorto.

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