Luka Doncic anota 51; LeBron James vuelve de lesiones y Lakers vencen a Bulls por 142-130

Luka Doncic anotó 51 puntos, capturó 10 rebotes y repartió nueve asistencias, LeBron James sumó 18 unidades en su regreso tras perderse tres partidos por lesiones y los Lakers de Los Ángeles aprovecharon un sólido tercer cuarto para derrotar el jueves 142-130 a los Bulls de Chicago.

Doncic alcanzó por primera vez los 50 puntos como jugador de los Lakers tras el traspaso bomba que lo envió de Dallas a Los Ángeles en febrero de 2025. Fue el 13er partido de 40 puntos de Doncic en 82 apariciones con Los Ángeles, con lo que ascendió al noveno lugar en la historia de la franquicia.

Austin Reaves aportó 30 puntos, mientras que Deandre Ayton terminó con 23 unidades y 10 rebotes para su 20mo doble-doble de la temporada. La racha de cuatro victorias de los Lakers es su más larga desde que encadenaron siete triunfos seguidos del 14 al 30 de noviembre.

Los Ángeles superó a los Rockets de Houston, que no jugaron, y se colocó en el tercer puesto de la Conferencia Oeste.

Josh Giddey anotó 27 puntos y Matas Buzelis agregó 22 por unos Bulls mermados, que han alternado victorias y derrotas en sus últimos seis partidos tras 11 tropiezos consecutivos en febrero.

James arrancó frío después de quedar fuera por una contusión en la cadera derecha y artritis en el pie izquierdo. Consiguió sus únicos puntos de la primera mitad con una bandeja y un tiro libre para completar una jugada de tres puntos cuando quedaban 54 segundos.

