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Jacob deGrom poncha a 8 y guía la victoria 4-2 de Rangers sobre Medias Rojas

MEDIAS ROJAS-RANGERS
MEDIAS ROJAS-RANGERS (AP)

Jacob deGrom ponchó a ocho en cinco entradas, Corey Seager conectó un sencillo de dos carreras y los Rangers de Texas vencieron el martes 4-2 a los Medias Rojas de Boston, en el primer juego de una serie entre contendientes a los playoffs.

El cerrador estelar Jacob Latz, el cuarto relevista de Texas, consiguió los cinco outs para su 30.º salvamento en 33 oportunidades después de que deGrom (11-9) necesitara 92 lanzamientos mientras permitía dos carreras. Latz ponchó al bateador emergente venezolano Andruw Monasterio con las bases llenas para terminar la octava.

Texas (75-76) se mantuvo a un juego del líder del Oeste de la Liga Americana, Houston (76-75), después de que los Astros también ganaran el martes. Los Rangers se colocaron por delante de Toronto (75-77), que perdió ante Detroit, para mantenerse a juego y medio de Cleveland (77-75) por el tercer y último comodín.

Boston (82-69) es segundo en la carrera por el comodín, con 5 1/2 juegos de ventaja sobre los Guardianes.

El abridor de los Medias Rojas, Patrick Sandoval (1-6), ponchó a sus primeros cuatro bateadores, pero terminó su labor después de permitir cuatro carreras en 2 2/3 entradas. El zurdo ponchó a cinco y dio dos bases por bolas.

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El venezolano Elias Díaz conectó un doble de dos carreras hacia la esquina del jardín izquierdo con dos outs en la segunda para poner arriba a Texas. Sandoval dio base por bolas a los siguientes dos bateadores y el elevado alto de Seager rozó el guante extendido del campocorto Trevor Story en el jardín corto izquierdo, mientras los Rangers ampliaban la ventaja a 4-0.

Seager, que sumó otro sencillo en la quinta, logró múltiples imparables por 12.ª vez en 27 juegos desde el 15 de agosto.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

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