Elevado de sacrificio de Isaac Collins da la victoria a Cerveceros, 9-8 sobre Diamondbacks

Isaac Collins conectó el martes un elevado de sacrificio con las bases llenas en la novena entrada para empujar la carrera del triunfo de los Cerveceros de Milwaukee, 9-8 sobre los Diamondbacks de Arizona.

Milwaukee se recuperó después de desperdiciar una ventaja de seis carreras.

Por segunda noche consecutiva, los Cerveceros, que tienen el mejor récord de las Grandes Ligas, tomaron una ventaja temprana de 6-0. Milwaukee tuvo que resistir también para llevarse una victoria de 7-5 el lunes.

Esta vez, los Diamondbacks empataron el juego.

El venezolano William Contreras y Brice Turang conectaron sendos vuelacercas de dos carreras por Milwaukee. Otro venezolano, Gabriel Moreno logró un cuadrangular de tres carreras por Arizona.

Contreras conectó un sencillo para iniciar la novena antes de que su compatriota Juan Morillo (0-3) otorgara bases por bolas a Christian Yelich y Andrew Vaughn para llenar las bases.

Kyle Backhus entró y retiró a Sal Frelick con un elevado al bosque central que fue demasiado corto para que el corredor emergente Brandon Lockridge avanzara desde tercera. Collins conectó luego un elevado al prado derecho que permitió a Lockridge anotar fácilmente.

Shelby Miller (4-3) ponchó a dos en un inning y un tercio sin permitir carreras.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Geraldo Perdomo de 5-2 con una anotada, Ketel Marte de 4-1 con una anotada y una producida. El cubano Lourdes Gurriel Jr. de 5-0. Los venezolanos Gabriel Moreno de 4-2 con dos anotadas y tres impulsadas, Ildemaro Vargas de 1-1 con una remolcada.

Por los Cerveceros, los venezolanos Contreras de 5-3 con dos anotadas y dos producidas, Andruw Monasterio de 4-1 con una anotada.