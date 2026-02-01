Alexander Volkanovski domina a Diego Lopes por decisión unánime en UFC 325 en Australia

En una actuación magistral el domingo por la tarde, como lo ha hecho tantas otras veces, Alexander Volkanovski defendió con éxito su título de peso pluma con una decisión unánime sobre el brasileño Diego Lopes en la función UFC 325.

Volkanovski (29-4-0), ganó en las tarjetas de los tres jueces con puntuaciones de 49-46, 49-46 y 50-45, para el deleite de la multitud dentro del Sydney Olympic Park.

El australiano, quien empató con el brasileño José Aldo por la mayor cantidad de victorias en peleas por el título en la historia de peso pluma de UFC con ocho, fue metódico en los dos últimos asaltos para asegurar la victoria bajo la mirada de sus compatriotas.

En el otro combate principal de la cartelera, el peso ligero número ocho Benoit Saint Denis (17-3-0) consiguió su cuarta victoria consecutiva al lograr un nocaut técnico sobre el número seis Dan Hooker (24-14-0), a los 4:45 minutos del segundo asalto.

Saint Denis, quien no ha visto un tercer asalto desde su debut en UFC en 2021, comenzó un ground and pound con varios codazos brutales antes de terminar con una serie de golpes.

En una pelea de peso ligero, el número 14 Mauricio Ruffy (13-2-0) utilizó una ráfaga de golpes que comenzó con un estruendoso derechazo para lograr un nocaut técnico sobre el número nueve Rafael Fiziev (13-5-0) a los 4:30 minutos del segundo asalto.

En lo que culminó con una sangrienta pelea en el tercer y último asalto de su batalla de peso pesado, el brasileño Tallison Teixeira (15to con 9-1-0) obtuvo una decisión unánime sobre el 12mo Tai Tuivasa (15-9-0).

Quillan Salkilld (11-1-0) abrió la cartelera principal al despachar rápidamente a Jamie Mullarkey (18-9-0) con una estrangulación por detrás en el primer asalto. Fue la cuarta victoria consecutiva de Salkilld.

