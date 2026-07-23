Alemania convoca rueda de prensa. Se espera que Klopp sea nombrado entrenador

La federación alemana de fútbol convocó a una conferencia de prensa para el viernes, cuando se espera que presente a Jürgen Klopp como el próximo seleccionador nacional.

En un breve anuncio el jueves, la federación no dio una razón para el acto programado para la mañana del viernes en su sede de Fráncfort.

El otrora entrenador de Liverpool ha sido el candidato preferido desde que Julian Nagelsmann renunció tras la sorpresiva derrota de Alemania en una tanda de penales ante Paraguay en los dieciseisavos de final.

Klopp mantuvo conversaciones con dirigentes alemanes en Nueva York mientras trabajaba allí como comentarista de televisión en el Mundial, y la federación indicó el 11 de julio que habían alcanzado un acuerdo sobre “puntos clave esenciales” de un contrato.

En ese momento, el principal obstáculo era obtener el visto bueno del gigante de las bebidas energéticas Red Bull, donde Klopp ha trabajado durante el último año y medio como director global de fútbol, supervisando la red de clubes respaldados por Red Bull en todo el mundo.

Klopp no ha dirigido desde que dejó el Liverpool en 2024, alegando fatiga. Este mes manifestó que se sentía “recargado” y listo para otro trabajo.

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