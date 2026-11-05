Alcaraz avanza a cuartos del Masters de París tras retiro por lesión de Berrettini

Carlos Alcaraz avanzó a los cuartos de final del Masters de París después de que Matteo Berrettini se retiró de su partido de octavos de final el jueves debido a una lesión en un brazo.

El italiano no especificó cuál brazo, pero indicó en una publicación en Instagram que ha tenido dolor desde hace unos días.

El rival de Alcaraz, segundo preclasificado, en cuartos será Arthur Fils (6to preclasificado) o Taylor Fritz (11), quien tiene una remota posibilidad de clasificarse a las Finales ATP de fin de temporada en Turín. Disputaban su partido de octavos más tarde el jueves en la Plenitude Arena.

Temprano, el estadounidense Tommy Paul (12) superó 7-6 (3), 6-4 al francés Quentin Halys y podría enfrentar después a su compatriota Ben Shelton. El tercer preclasificado jugaba más tarde el jueves contra el francés Arthur Rinderknech.

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