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Albies pega 2 jonrones con uno en la novena y los Bravos vencen 4-3 a Cerveceros

CERVECEROS-BRAVOS
CERVECEROS-BRAVOS (AP)

Ozzie Albies conectó dos jonrones, incluido un cuadrangular de dos carreras para dejar en el terreno en la novena entrada, para darle a los Bravos de Atlanta una victoria el sábado de 4-3 de remontada sobre los Cerveceros de Milwaukee.

Después de que Matt Olson pegó un sencillo ante Aaron Ashby (10-1) con un out, Albies conectó el batazo decisivo por encima de la barda del jardín derecho para su 12do de la temporada.

A Ashby se le negó su primer salvamento de la temporada, ya que no pudo proteger una ventaja de 3-2 y, en cambio, cargó con su primera derrota tras liderar las Grandes Ligas con 10 victorias.

Dylan Lee (3-0) lanzó una novena entrada sin permitir carreras como el cuarto lanzador de Atlanta.

El salvamento desperdiciado de Ashby echó a perder una sólida apertura del zurdo Kyle Harrison, quien permitió apenas cuatro hits y dos carreras en 6 1/3 entradas.

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El zurdo de los Bravos, Chris Sale, permitió cinco hits y dos carreras sucias en 5 2/3 entradas.

El mánager de los Brewers, Pat Murphy, comentó antes del juego que planea someterse a cirugías en la espalda el jueves, cuando el equipo tiene día libre, y en la cadera durante la pausa del Juego de Estrellas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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