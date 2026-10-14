Alaric Jackson suspendido 2 juegos por golpear a Bradley Chubb en juego de Rams ante Bills

Alaric Jackson fue suspendido dos partidos sin sueldo por golpear en la cara al linebacker de Buffalo Bradley Chubb el lunes al final del tiempo extra del partido de los Rams ante Bills.

La NFL anunció la suspensión el martes para Jackson, quien está previsto que se pierda los partidos de Los Ángeles contra Arizona y Las Vegas. Jackson apelará la decisión de la liga, manifestó el entrenador de los Rams, Sean McVay.

“Tiene que tomar mejores decisiones que esa. Hablé con él. Lo mantendremos en privado. Quiero entender la totalidad de la situación. No lo estoy justificando de ninguna manera, pero quiero reunir toda la información”, comentó McVay.

McVay señaló que David Quessenberry será el tackle izquierdo titular de los Rams durante la ausencia de Jackson. El veterano de 36 años suma apenas 128 jugadas ofensivas en las dos temporadas anteriores, y no ha sido titular en un partido de la NFL desde 2023.

Jackson golpeó a Chubb después de que ambos intercambiaran palabras tras la victoria de los Bills por 37-34 en tiempo extra sobre los Rams en el SoFi Stadium. En un comunicado de prensa, la liga calificó el golpe de Jackson como “un acto de conducta antideportiva”.

Jackson estaba intercambiando camisetas con otro jugador de los Bills cuando Chubb le dijo unas palabras y se alejó. Jackson lo siguió y encaró a Chubb antes de lanzar un golpe que le tiró la gorra de la cabeza.

Los compañeros separaron rápidamente a ambos, pero Jackson ya estaba en problemas.

No es la primera vez que está en problemas, Jackson fue arrestado el 9 de junio bajo sospecha de violencia doméstica grave tras un enfrentamiento con una mujer en su casa en el Valle de San Fernando. Su caso fue asignado a un programa de desvío previo a la presentación de cargos que probablemente le permita evitar acusaciones penales, pero la NFL aún no ha anunciado una decisión sobre una posible sanción de la liga por ese incidente.

En 2025, una mujer lo demandó al alegar que él grabó actos sexuales con ella en su teléfono sin su consentimiento. El incidente, que se hizo público hasta que se presentó la demanda, llevó a que Jackson fuera suspendido los dos primeros partidos de la temporada 2024 por una violación no revelada de la política de conducta personal de la NFL.

Jackson, ciudadano con doble nacionalidad canadiense-estadounidense, es uno de los jugadores con más tiempo en los Rams. Ganó un anillo de Super Bowl como liniero suplente en febrero de 2022.

El exagente libre no seleccionado en el draft procedente de Iowa está en su cuarta temporada como tackle izquierdo titular de los Rams y como protector del lado ciego de Matthew Stafford. Los Rams volvieron a firmar a Jackson con un contrato de tres años y 57 millones de dólares en febrero de 2025.

La ausencia de Jackson es potencialmente seria para los Rams porque no tienen un suplente de confianza en la posición más importante de su línea ofensiva.

A pesar de ser el supuesto suplente de los Rams en ambas posiciones de tackle, Quessenberry apenas disputó 10 jugadas ofensivas con los Rams el año pasado —y ninguna todavía esta temporada. Cuando Jackson se perdió un partido la temporada pasada, los Rams utilizaron al relativamente nuevo fichaje DJ Humphries en lugar de Quessenberry, quien fue titular a tiempo completo en la NFL solo una temporada con Tennessee en 2021.

El novato Keagen Trost, otro posible tackle suplente, ha estado toda la temporada en la reserva de lesionados por un problema en el tendón de la corva. McVay dijo que los Rams tienen la esperanza de que Trost esté pronto en condiciones de jugar.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP