Al-Ahli vence a Machida Zelvia en tiempo extra y retiene el título de la Liga de Campeones Elite

Al-Ahli de Arabia Saudí defendió con éxito el título de la AFC Champions League Elite tras vencer el sábado 1-0 al Machida Zelvia de Japón, que disputó la final por primera vez.

Hizo falta un gol en la prórroga del delantero internacional saudí Firas Al-Burikan para decidir una final de mal talante ante 60.000 aficionados, en su mayoría seguidores de Al-Ahli, en Yedá.

Al-Ahli jugó con 10 hombres durante casi una hora, pero Machida no pudo hacer valer la ventaja.

Hubo pocas ocasiones de gol en la primera mitad, aunque Al-Ahli, propiedad del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, debió ponerse por delante cuando el extremo brasileño Galeno se zafó de la defensa de Machida, pero vio cómo el portero Kosei Tani detenía su disparo raso. Justo antes del descanso, un remate a bocajarro de Merih Demiral fue bloqueado sobre la línea.

Al-Ahli se quedó con 10 hombres a mitad de la segunda parte cuando Zakaria Hawsawi fue expulsado por darle un cabezazo a Tete Yangi, después de que ambos chocaran frente al árbitro.

La expulsión cambió la inercia. Machida obligó al guardameta de Al-Ahli, Edouard Mendy, a realizar varias atajadas. El tiempo reglamentario terminó con el suplente de Al-Ahli Mohammed Abdulrahman también expulsado, mientras estaba en la banda.

El ex mediocampista del Barcelona y del AC Mila Franck Kessie cedió el balón para que Al-Burikan rematara algo y abrió el marcador en el sexto minuto de la prórroga.

Al-Ahli se convirtió en el primer equipo en ganar títulos asiáticos consecutivos desde su rival de ciudad Al-Ittihad en 2005.

La final, áspera y susceptible, reflejó problemas a lo largo del torneo.

Todos los partidos desde los cuartos de final en adelante se disputaron en Jeddah, y solo 395 espectadores asistieron a la victoria de Machida en semifinales sobre Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos.

La guerra en Oriente Medio aplazó los partidos de octavos de final en Asia Occidental de marzo a abril y los redujo de dos encuentros a uno.

Hubo dudas sobre si los equipos de Asia Oriental viajarían a Arabia Saudí para las rondas de eliminación directa, pero Machida, que nunca ha ganado la J1 League, hizo historia para el club.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes