AJ Barner atrapa un TD y anota por tierra en triunfo de Seahawks de 17-3 sobre Cardinals

AJ Barner atrapó un pase de touchdown y corrió para anotar, y los Seahawks de Seattle vencieron el domingo sin su quarterback titular Sam Darnold por 17-3 a los Cardinals de Arizona .

El suplente Drew Lock completó 19 de 28 pases para 175 yardas y un touchdown por los Seahawks (5-4), que se recuperaron de una derrota 34-17 en casa la noche del lunes ante Chicago.

Jaxon Smith-Njigba atrapó siete pases para 51 yardas en apenas su segundo partido esta temporada con menos de 100 yardas. Pero superó las 1.000 yardas en la temporada, convirtiéndose en el tercer jugador en la historia de la franquicia —junto con el miembro del Salón de la Fama Steve Largent y Tyler Lockett— con tres temporadas consecutivas de 1.000 yardas por recepción. Smith-Njigba es el primer receptor de la NFL en alcanzar las 1.000 yardas este año.

Gardner Minshew, conocido por los aficionados del Noroeste del Pacífico por su destacada temporada de 2018 en Washington State, asumió esta semana como quarterback titular de los Cardinals después de liderar a Arizona a una victoria en tiempo extra, remontando ante Dallas. Desplazó a Jacoby Brissett, quien luego fue traspasado a Baltimore.

Sin embargo, no hubo “Minshew Magic” en Seattle. Completó 21 de 30 pases para 166 yardas, mientras los Cardinals (3-6) sufrieron su 11.ª derrota consecutiva ante los Seahawks.

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