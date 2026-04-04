Aficionados del Dynamo Dresden invaden el campo en duelo ante Hertha Berlín y la policía interviene

Aficionados invadieron el campo y lanzaron bengalas antes de que la policía los ahuyentara en un partido de la segunda división del fútbol alemán el sábado entre el Dynamo Dresden y el Hertha Berlín.

Aficionados del Dresden, con los colores amarillo y negro del club, corrieron todo el campo hacia una sección donde estaban los seguidores del visitante Hertha, quienes también saltaron una valla y avanzaron hacia el terreno de juego. Se lanzaron bengalas encendidas desde ambos lados; algunas cayeron cerca de los espectadores, y algunos aficionados parecieron intercambiar golpes.

La policía irrumpió en el campo desde un acceso en la esquina del estadio y persiguió a decenas de seguidores del Dresden, obligándolos a retroceder hacia el otro extremo.

No quedó claro de inmediato si alguien resultó herido o si hubo detenciones.

El árbitro Sven Jablonski detuvo el partido y retiró a los jugadores durante más de 15 minutos. Durante ese lapso, la policía formó dos líneas a lo ancho del campo, frente a los seguidores del Dresden. Una pancarta con los colores azul y blanco del Hertha fue incendiada y exhibida en el sector del Dresden.

El partido finalmente se reanudó. Fue la segunda interrupción, después de una demora anterior cuando los aficionados encendieron pirotecnia y el humo llenó el estadio.

Además, hubo disturbios entre los aficionados al pitido final en la victoria del Borussia Dortmund 2-0 ante el Stuttgart en la Bundesliga. Un grupo de seguidores del Stuttgart se acercó al campo, pero se detuvo detrás de las vallas publicitarias, y lanzaron una silla al terreno de juego.

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