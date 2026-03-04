Adebayo y Herro guían al Heat a victoria 124-98 sobre Nets en el 1ro de 2 partidos

Bam Adebayo anotó 23 puntos, capturó nueve rebotes y consiguió seis robos, y el Heat de Miami arrolló el martes 124-98 a los Nets de Brooklyn, en el primer partido de una serie de dos.

Tyler Herro sumó 22 puntos, mientras que el mexicano Jaime Jáquez Jr. aportó 20 por el Heat, que ganó por quinta vez en siete partidos.

Adebayo y Herro tenían 15 puntos cada uno al descanso, mientras que Jáquez y Andrew Wiggins contaban con 13 por cabeza. Miami construyó así una ventaja de 69-54.

El Heat atinó el 53% de sus disparos en los dos primeros periodos antes de despegarse en el cuarto y tomar una ventaja de 27 puntos.

Noah Clowney anotó 17 puntos para los Nets, que perdieron por novena vez consecutiva. Ziaire Williams contabilizó16 tantos y Nolan Traore agregó 14.

