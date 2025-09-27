Adames y Ramos batean jonrones, McDonald poncha a 10 y Gigantes doblegan 6-3 a Rockies

El dominicano Willy Adames y el boricua Heliot Ramos conectaron jonrones con los que respaldaron la labor de Trevor McDonald, quien ponchó a diez bateadores en siete entradas para llevar el viernes a los Gigantes de San Francisco a una victoria de 6-3 sobre los Rockies de Colorado.

Adames abrió el juego con un jonrón de dos carreras, su 29º de la temporada. Con dos juegos restantes, busca convertirse en el primer jugador de los Gigantes en alcanzar 30 vuelacercas desde Barry Bonds en 2004.

Todos los demás equipos de béisbol han tenido al menos cinco temporadas individuales de 30 jonrones desde 2005.

Ramos impulsó tres carreras en la segunda entrada para remolcar a Jung Hoo Lee y a Grant McCray con su 21º jonrón del año.

El novato Bryce Eldridge añadió una carrera por los Gigantes con un elevado de sacrificio en la quinta entrada.

McDonald (1-0) permitió tres carreras y cinco hits para agenciarse la primera victoria en su carrera.

El venezolano Ezequiel Tovar conectó un jonrón de tres carreras en la quinta entrada, pero Ryan Walker lanzó la novena entrada para su 17º salvamento de la temporada.

Otro venezolano, Germán Márquez (3-16), empató con su compañero de equipo Kyle Freeland por la mayor cantidad de derrotas en el béisbol.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 4-2 con una anotada y tres producidas. El cubano Yanquiel Fernández de 4-0.

Por los Gigantes, el boricua Heliot Ramos de 5-1 con una anotada. Los dominicanos Rafael Devers de 2-1 con una anotada, Willy Adames de 3-1 con dos anotadas y dos producidas.