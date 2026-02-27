Achiuwa logra récord personal de 29 puntos en la victoria 130-121 de los Kings ante Mavs

Precious Achiuwa logró un récord personal de 29 puntos y sumó 12 rebotes, Maxime Raynaud anotó 22 unidades y los Kings de Sacramento vencieron el jueves 130-121 a los Kings de Sacramento.

Los Kings (14-47) han ganado dos de sus últimos tres partidos tras una racha récord de la franquicia de 16 derrotas consecutivas. Con un promedio de 110,1 puntos por partido, el más bajo de la NBA, están a cinco puntos de su mejor marca de la campaña.

Naji Marshall consiguió un máximo de la temporada de 36 puntos, uno menos que su mejor registro de carrera, y aportó 10 rebotes y seis asistencias para los Mavericks (21-37), que han perdido 11 de sus últimos 13 encuentros y seis seguidos en casa.

Dallas recortó una desventaja de 17 puntos en el cuarto periodo para acercarse 123-121 con 1:56 por jugar, pero Sacramento anotó los últimos siete puntos, comenzando con un tiro de Achiuwa tras fallar otro tiro cuando el reloj de posesión estaba a punto de expirar.

Los cuatro jugadores que los Mavericks adquirieron el 5 de febrero en el traspaso a tres bandas que envió a Anthony Davis a Washington debutaron con Dallas. Khris Middleton firmó 17 puntos.

