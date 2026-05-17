Aaron Rodgers acepta un contrato de 1 año para volver con los Steelers, según fuentes AP

STEELERS-RODGERS (AP)

Aaron Rodgers volverá a intentarlo con los Steelers de Pittsburgh.

El cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL acordó un contrato de un año con Pittsburgh el sábado, según le informaron a The Associated Press dos personas con conocimiento de la decisión, poniendo fin a un prolongado proceso de toma de decisiones.

Las personas hablaron con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

Rodgers, de 42 años, condujo a Pittsburgh al título de la AFC Norte el año pasado, con 24 pases de touchdown y siete intercepciones. Pareció asumir con entusiasmo jugar para un equipo cuyas raíces en el deporte son profundas, tal como lo hizo en Green Bay al inicio de su carrera, y ahora será un Steeler en su 22ma y quizá última temporada.

Rodgers se reencontrará con el exentrenador de los Packers Mike McCarthy, quien fue contratado para dirigir a los Steelers en enero después de que Mike Tomlin renunciara tras 19 temporadas.

El redactor de fútbol americano profesional de AP Rob Maaddi contribuyó a este informe.

