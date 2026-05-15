Gotterup firma la mejor tarjeta y Scheffler sobrevive a un mal inicio en el Campeonato PGA

Chris Gotterup tuvo suficiente dureza para lidiar con el viento frío y los greens traicioneros el viernes en el Campeonato de la PGA y luego apretó al final con tres birdies consecutivos, lo que le dio un 65, cinco bajo par, la vuelta más baja del torneo.

A Scottie Scheffler le tomó un tiempo asentarse después de no alcanzar un fairway hasta su noveno hoyo. Rescató un 71, uno sobre par, y quedó a dos golpes de Alex Smalley (69) entre los primeros en terminar.

Hideki Matsuyama firmó 67 en su búsqueda de un segundo major. Aldrich Potgieter, un sudafricano de 21 años, tuvo un sólido primer tramo de nueve hoyos y buscaba convertirse en el golfista más joven con el liderato tras 36 hoyos en un major desde la histórica victoria de Tiger Woods en el Masters de 1997.

Aronimink ya es bastante difícil sin tener que lidiar con condiciones ventosas que hicieron que se sintiera más frío que los 10 grados Celsius (50 Fahrenheit) durante gran parte de la mañana.

“Hoy definitivamente sería uno de esos días en los que yo estaría en el sofá y diría: ‘¿Cómo la pegó hasta ahí?’ y ‘¿Cómo hizo esto?’, dijo Gotterup. "Y luego estás ahí afuera, y simplemente se siente como si fuera imposible”.

Gotterup suma tres títulos de la Gira de la PGA desde julio, dos de ellos este año, para situarse como el número 10 del mundo. Mostró su mejor nivel en un escenario que es el campo más cercano a un major en casa. Creció cerca del campo de Aronimik y jugó golf universitario en Rutgers.

Gotterup hizo un par de birdies en los segundos nueve hoyos para mantenerse cerca de la punta y luego cerró los primeros nueve hoyos con tres putts cortos.

“De verdad luché todo el día. Fue muy duro. Había algunas banderas que ni siquiera parecían estar en el green”, indicó.

Smalley logró un 4 bajo par para quedar en 136.

Scheffler, que por primera vez en un major compartía el liderato tras 18 hoyos, no pudo sostener el ritmo. Un día después de acertar 13 de 14 fairways, Scheffler no llegó al césped corto hasta el hoyo 18. Comenzó en el 10 y ya tenía tres bogeys —todos desde el rough— tras cuatro hoyos.

Quizás salvó su vuelta en el par 3 del 14, cuando ejecutó un magnífico putt largo desde 80 pies para asegurar el par con dos putts. Eso lo tranquilizó, y cerró con un birdie en el par 5 del noveno para terminar con 2 bajo par, 138.

Justin Thomas, dos veces campeón de la PGA, tuvo otro bogey notable que pudo haber sido mucho peor al inicio de su ronda y estuvo contra las cuerdas hasta que se afianzó con un par de birdies y rescató otro 69.

Thomas jugó con Cameron Young, quien trabajó para sacar pares y terminó con un putt de eagle de 8 pies que le dio un 67.

Rory McIlroy y Bryson DeChambeau salieron por la tarde. El objetivo esencial era superar el corte. McIlroy hizo bogey en sus últimos cuatro hoyos el jueves para un 74, mientras que DeChambeau no embocó un birdie hasta su hoyo final para un 76.

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