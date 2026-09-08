Aaron Donald queda descartado para el debut de Rams ante 49ers; no viajará a Australia

Aaron Donald no jugará el partido inaugural de la temporada de los Rams de Los Ángeles contra los 49ers de San Francisco en Melbourne, Australia, lo que retrasa el regreso del astro defensivo un mes después de poner fin a su retiro.

“Creo que estará listo para jugar más pronto que tarde”, expresó el martes el entrenador Sean McVay. "Pero estamos tomando una decisión que creemos que es lo mejor para él y para nuestro equipo”.

Donald, de 35 años, se reincorporó a los Rams en agosto tras dos temporadas alejado del equipo. El jugador, ocho veces All-Pro del primer equipo, ha estado trabajando para recuperar la forma de juego.

Pero con un vuelo de 16 horas por delante antes del partido, que se disputará el viernes por la mañana, hora local, en el Melbourne Cricket Ground, McVay decidió que lo más prudente era dejar a Donald en casa y permitirle continuar con su preparación.

“Es uno de los mejores competidores. Quiere estar ahí afuera. Quiere influir y generar un cambio positivo para nosotros", añadió el estratega. "Pero creo que también entiende que hace falta una puesta a punto necesaria”.

Donald, tres veces elegido por The Associated Press el Jugador Defensivo del Año, se mostró reservado el lunes sobre su estado para jugar, después de un día libre programado de los entrenamientos para enfocarse en su trabajo cardiovascular. Donald ha quedado satisfecho con la manera en que su cuerpo está respondiendo a su regreso al fútbol americano.

“Me siento bien, quitándome el óxido. Pensé que estaría mucho más oxidado de lo que estaba, pero lo estoy tomando día a día”, explicó.

Los Rams han pasado las temporadas anteriores desarrollando variantes en su línea defensiva interior y pensando en un futuro sin Donald, lo que incluyó seleccionar en el draft a Kobie Turner y Braden Fiske y firmar a Poona Ford en la agencia libre. McVay señaló que su confianza en que ese grupo rinda a un alto nivel influyó en la decisión de no apresurar el regreso de Donald al campo.

“Cada partido es muy importante. Lo queremos ahí afuera. Pero creo que lo bueno para nuestro grupo es que me siento muy bien con los muchachos que van a jugar en Australia”, indicó el entrenador.

“En cualquier buena línea defensiva de la que he formado parte, hay una rotación en la que tienes que contar con cinco, seis jugadores que participen y efectúen jugadas importantes”.

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